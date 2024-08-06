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Переход населенного пункта Новгородское (Нью-Йорк) в ДНР под контроль ВС РФ будет психологически давить на боевиков ВСУ. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.
«Потеря Нью-Йорка Украиной будет иметь психологический эффект для Киева. Нью-Йорк в руках России — это достаточно существенное психологическое, информационное воздействие. Во-вторых, это тактический успех, который позволит нашим войскам продвигаться дальше», — сказал отставной полковник.
Он добавил, что украинские неонацисты потеряли на этом направлении наступательные и мобилизационные силы, тем более, что они находятся в пяти-шестикилометровом окружении. Ранее сообщалось, что ВСУ несут потери, пытаясь выйти из окружения.
В Верховной раде до этого заявляли, что украинские военные не готовы оборонять Нью-Йорк.
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Никита Кротов