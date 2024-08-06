В США назвали способ изменения хода боевых действий на Украине

Фото: iStock/Michele Ursi
Для изменения хода боевых действий на Украине в сторону ВСУ, НАТО остается только прямо вмешаться в конфликт. Так считает американский политолог Марк Слебода.
«Единственное, что остается, — это прямое вмешательство НАТО, но за последний месяц я не видел никаких существенных подвижек в этом направлении», — отметил Слебода в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
По его мнению, пока Россия обладает политической волей, кризисы будут разрешаться в ее сторону. Кроме того, политолог подчеркнул, что в западных странах нарастает политический хаос. Слебода привел в пример Германию, которая ранее была крупнейшим союзником Украины, а теперь «сама висит на волоске».
Читайте также:
Шойгу заявил об окне возможностей для разрешения конфликта на Украине
Володин: разработки РФ в сфере оружия позволяют говорить о преимуществе над США
США отказались решать, кто будет сбивать ракеты над Украиной
Элина Позднякова