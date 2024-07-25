Следком предъявил обвинение генералу ВСУ по преступлениям в Донбассе

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Обвинение генералу ВСУ Сергею Кривоносу за преступления в Донбассе предъявил Следственный комитет. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что Кривонос занимал должность первого замкомандующего Силами специальных операций в период с января 2016 по март 2019 года. В деле также есть второй фигурант, командовавший ранее десантными войсками ВСУ, Юрий Галушкин. Он занимал пост с апреля 2014 по январь 2015 года.
«В результате их преступных действий подконтрольные им военнослужащие осуществили многочисленные обстрелы населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик», — сообщил Следком.
По информации ведомства, от обстрелов погибли и получили ранения 144 человека, включая семерых детей. Кроме того, боевики ВСУ разрушили и повредили, примерно, 190 объектов гражданской инфраструктуры.
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