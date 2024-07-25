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На Украине у новобранцев нет никакого желания принимать участие в боевых действиях на передовой. Это относится как к недавно мобилизованным, так и к тем, кто на фронте давно и просто уже устал от войны.
Об этом сообщил бельгийский телеканал RTBF после общения с военнослужащими 49-го стрелкового батальона ВСУ. Командир отделения по имени Василина говорит, что очевидно, что некоторые бойцы просто не хотят воевать. У них была своя жизнь, семья, и почти три года непрерывных боевых действий их просто вымотали.
По словам девушки, в начале конфликта в составе батальона были только добровольцы, но сейчас почти все они либо погибли, либо комиссованы по ранению. Она отмечает, что тех, кто хочет воевать добровольно, не поступало в состав части уже более двух лет. По мнению Василины, мобилизацию следует проводить по другому, так как те, кого призвали насильно, оказываются бесполезны на фронте.
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