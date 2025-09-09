Известного военблогера Алехина подозревают в отмывании денег под прикрытием помощи СВО
Военного блогера из Курска Романа Алехина заподозрили в отмывании денег и уходе от налогов под прикрытием помощи участникам СВО. Об этом пишет РЕН ТВ.
В распоряжении телеканала появилось видео, на котором Алехин рассказывает, как отмыть сотни миллионов рублей через свой благотворительный фонд.
Согласно преступной схеме, компания перечисляет фонду Алехина 200 млн рублей якобы на помощь фронту, после чего блогер покупает у аффилированной с бизнесом фирмы медикаменты на 150 млн рублей для участников СВО.
Бизнесмен получает деньги, однако 50 млн из них Алехин присваивает себе в качестве «комиссионных». При этом лекарства для участников спецоперации, на которые выделялись деньги, закупаются в заниженных объемах. Из-за чего бойцы лишаются большого количества жизненно важных на фронте медикаментов.
