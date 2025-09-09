Известного военблогера Алехина подозревают в отмывании денег под прикрытием помощи СВО

09 сентября 2025, 14:14

Военблогера Алёхина заподозрили в отмывании денег под прикрытием помощи СВО

Роман Алехин (фото: Telegram @Alekhin_Telega)

Военного блогера из Курска Романа Алехина заподозрили в отмывании денег и уходе от налогов под прикрытием помощи участникам СВО. Об этом пишет РЕН ТВ.