Часть фигурантов дела о краже денег у бойцов СВО решила сотрудничать со следствием

08 сентября 2025, 05:23

Фото: iStock/simpson

Некоторые фигуранты уголовного дела о хищении средств у участников СВО в аэропорту Шереметьево заключили досудебные соглашения о сотрудничестве со следствием. Об этом сообщил РИА Новости информированный источник, знакомый с ходом расследования.





Всего по данному делу арестовано почти 30 человек, включая предполагаемого организатора ОПГ Алексея Кабочкина.

Следствие установило, что преступное сообщество систематически похищало деньги у военнослужащих путем краж, вымогательства и мошеннических действий.





«По делу есть фигуранты, заключившие досудебные соглашения о сотрудничестве и по ним планируются выделение уголовного дела и направление в суд до конца года», — объяснил собеседник РИА Новости.