Часть фигурантов дела о краже денег у бойцов СВО решила сотрудничать со следствием
Некоторые фигуранты уголовного дела о хищении средств у участников СВО в аэропорту Шереметьево заключили досудебные соглашения о сотрудничестве со следствием. Об этом сообщил РИА Новости информированный источник, знакомый с ходом расследования.
Всего по данному делу арестовано почти 30 человек, включая предполагаемого организатора ОПГ Алексея Кабочкина.
Следствие установило, что преступное сообщество систематически похищало деньги у военнослужащих путем краж, вымогательства и мошеннических действий.
«По делу есть фигуранты, заключившие досудебные соглашения о сотрудничестве и по ним планируются выделение уголовного дела и направление в суд до конца года», — объяснил собеседник РИА Новости.Преступники по большей части устраивали аферы с завышением цен на такси. Преступники высматривали в аэропорту бойцов СВО, предлагая им сесть в пассажирское кресло. Стоимость поездки изначально называли нормальноую, однако она многократно увеличивалась в конце маршрута. Если пассажир отказывался выплатить требуемую сумму, «таксисты» начинали угрожать насилием.
