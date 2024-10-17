Нидерланды позволили Украине использовать F-16 для ударов по России

Фото: iStock/Maikel de Vaan
Нидерланды позволили Украине использовать поставленные ими истребители F-16 для нанесения ударов по военным целям на территории России. Об этом сообщил глава Минобороны страны Рубен Брекелманс в ходе встречи министров обороны стран НАТО.
Он подчеркнул, что Киеву была поставлена первая партия истребителей. В настоящее время они находятся в воздушном пространстве Украины. Власти страны всегда говорили, что Киев должен соблюдать международное право, однако он не включая в себя никаких ограничений, касаемо расстояния. Так, право не вводит ограничений на использование истребителей на границе или в ста километрах от неё.
На прошлой неделе нидерландский министр впервые официально подтвердил акт передачи Киеву первой партии истребителей F-16. Всего планируется предоставить ВВС Украины 24 таких самолёта. Завершить поставки планируется в ближайшие месяцы.
Читайте также:
Нидерланды отправили на Украину первую партию истребителей F-16
В США сообщили о возможном уничтожении четырёх F-16 на Украине
Нидерланды передадут списанные истребители F-16 Украине
Анастасия Чинкова