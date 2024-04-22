Jаvelin, пулеметы и гранатометы: российские бойцы обчистили ВСУ в Новомихайловке

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ВС РФ захватили в Новомихайловке трофейное оружие ВСУ производства НАТО.
Об этом, ссылаясь на командира роты отряда «Шторм» 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, заявил военнослужащий с позывным Артист.
Как отметил боец, российская армия забрала ракетные комплексы Jаvelin, пулемет калибра 7,62, турецкий пулемет Canik, шведский гранатомет Carl Gustaf и одноразовые гранатометы, а также другие боеприпасы.
Помимо этого, ВС РФ нашли и фосфорные гранаты. Их применение запрещено Женевской конвенцией. Речь идёт о местах, где жертвами может стать мирное население.
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Как отметил боец, российская армия забрала ракетные комплексы Jаvelin, пулемет калибра 7,62, турецкий пулемет Canik, шведский гранатомет Carl Gustaf и одноразовые гранатометы, а также другие боеприпасы.
Помимо этого, ВС РФ нашли и фосфорные гранаты. Их применение запрещено Женевской конвенцией. Речь идёт о местах, где жертвами может стать мирное население.
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Алёна Самарева