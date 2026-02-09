В Донецке будут судить наемника из Японии
Японец Юи Мотомура, воюющий на стороне Украины, предстанет перед судом в Донецке. Его объявили в международный розыск. Об этом пишет РИА Новости.
Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение против 48-летнего иностранца. Его обвиняют в участии в вооруженном конфликте. Уголовное дело направили в Верховный суд для рассмотрения. Следствие заявило, что в ноябре 2022 года мужчина прибыл на Украину. Он прошел военную подготовку на тренировочных базах и принимал участие в боях до осени 2025 года. За свои действия наемник получил вознаграждение свыше трех миллионов рублей.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
