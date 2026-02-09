В Донецке будут судить наемника из Японии

09 февраля 2026, 12:52

Наемника из Японии Мотомуру, воевавшего за ВСУ, будут судить заочно в Донецке

Фото: iStock/simpson33

Японец Юи Мотомура, воюющий на стороне Украины, предстанет перед судом в Донецке. Его объявили в международный розыск. Об этом пишет РИА Новости.