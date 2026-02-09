«Типичный шут и политический клоун»: В РФ оценили желание Зеленского встретиться с Путиным
Мезюхо: Зеленский в вопросе встречи с Путиным рассуждает как типичный шут
Владимир Зеленский играет на публику, когда говорит о необходимости встречи с президентом России Владимиром Путиным. В этом уверен политолог Иван Мезюхо.
Он отметил, что Зеленский хочет сделать из встречи с Путиным шоу, а не провести серьезный разговор для урегулирования украинского конфликта с помощью дипломатии.
«Зеленский в вопросе встречи с Путиным рассуждает как типичный шут и политический клоун. Он играет на публику, когда то и дело говорит о необходимости личного контакта с главой российского государства. На самом деле у Зеленского до начала СВО были шансы наладить конструктивный рабочий диалог с президентом России», — сказал Мезюхо в разговоре с RT.
Политолог добавил, что встреча на таком высоком уровне может состояться только тогда, когда стороны будут непосредственно приближаться к урегулированию конфликта.
По словам Мезюхо, Путин согласился принять Зеленского в Москве, несмотря на нелегитимность главы киевского режима, где для него готовы обеспечить безопасность и достойное обращение.
«Зеленский — трус, поэтому он до сих пор не в Кремле», — заключил Мезюхо.