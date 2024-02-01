«К концу лета»: В США заявили, что совсем скоро ВСУ будет сложно удерживать фронт

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На фоне отсутствия американской помощи, украинской армии станет сложно удерживать свои позиции уже к концу лета, об этом пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на военного эксперта, полковника Марка Кансиана.
«Сегодня поставки составляют примерно треть от того, что было в разгар контрнаступления прошлым летом. К концу весны они будут ниже десяти процентов. Они не достигнут нуля, но к концу лета Украине будет трудно восполнить свои потери и сохранить линию фронта», — прокомментировал ситуацию для ВСУ Кансиана.
В материале издания отмечается, что без помощи Соединённых Штатов Америки Вооружённые силы Украины столкнутся с серьёзными проблемами в ближайшие несколько месяцев. В WSJ также напомнили, что усилия, которые украинская армия приложила в минувшем году, в результате, не привели ни к чему.
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Евгения Парфентьева