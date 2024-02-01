Залужный написал для CNN статью о планах ВСУ

Главнокомандующий украинский армией Валерий Залужный рассказал об основных направлениях, над которыми будут работать ВСУ в 2024 году, в своей статье для CNN.
По мнению Залужного, в 2024 году Вооружённым силам Украины необходимо серьёзно поработать над тремя основными направлениями.
Залужный также напомнил, что главным оружием в нынешнем конфликте являются беспилотные летательные аппараты, качество арсенала которых также заметно проседает у ВСУ. Именно поэтому, в этой сфере Киеву тоже предстоит серьёзно поработать.
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«Создание системы обеспечения наших вооруженных сил высокотехнологичными средствами. Внедрение новой философии обучения и ведения боевых действий, которая учитывает ограничения в средствах и способах их развертывания. И освоение новых боевых возможностей как можно скорее», — написал в своей статье главком.
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Евгения Парфентьева