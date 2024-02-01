«Отсидеться не получится»: На Украине сделали шокирующее заявление

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Во время военного положения никому из украинцев отсидеться не удастся. Такое заявление сделала экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр, добавив, что каждому придется выполнить долг перед страной на фронте или в тылу.
«Все должны осознать, что отсидеться не получится. В этой войне каждый украинец нужен Украине. Безусловно, все не могут воевать, кто-то должен обеспечивать фронт в тылу. Основные ресурсы в войне - люди и оружие. Понимаем, что у РФ больше», - заявила Маляр на YouTube-канале LvivMedia.Она подчеркнула, что Украина не сможет «выйти на паритет», однако она должна научиться воевать в условиях меньшего числа людей и оружия.
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