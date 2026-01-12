«К лету»: В России раскрыли, когда начнется штурм Запорожья
Воекнэксперт Кнутов: ВС РФ выйдут к Запорожью летом 2026 года
Бойцы ВС РФ могут выйти к Запорожью уже к лету 2026 года. Такое развитие событий не исключил военный эксперт Юрий Кнутов.
По его словам, к лету текущего года российские войска смогут прорваться к Славянско-Краматорской агломерации и взять ее в огневое кольцо.
«Если говорить о Запорожье, я тоже так думаю, что, в принципе, к лету есть перспектива выхода наших войск непосредственно к самому городу», — сказал Кнутов «Газете.Ru».
Он отметил, что после выхода к Запорожью, вероятно, начнется штурм города, однако говорить о чем-то конкретном пока рано, заключил Кнутов.
Тем временем Владимир Зеленский потребовал от Европы предоставить Украине резервы ракет для комплексов противовоздушной обороны, пишут argumenti.ru.
«Зеленский хочет, чтобы партнеры Украины сделали новые взносы по программе PURL, в рамках которой страны-участницы закупают вооружение для Киева из запасов США», — говорится в материале.