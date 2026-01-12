«К лету»: В России раскрыли, когда начнется штурм Запорожья

12 января 2026, 17:58

Воекнэксперт Кнутов: ВС РФ выйдут к Запорожью летом 2026 года

Фото: iStock/IherPhoto

Бойцы ВС РФ могут выйти к Запорожью уже к лету 2026 года. Такое развитие событий не исключил военный эксперт Юрий Кнутов.





По его словам, к лету текущего года российские войска смогут прорваться к Славянско-Краматорской агломерации и взять ее в огневое кольцо.





«Если говорить о Запорожье, я тоже так думаю, что, в принципе, к лету есть перспектива выхода наших войск непосредственно к самому городу», — сказал Кнутов «Газете.Ru».

«Зеленский хочет, чтобы партнеры Украины сделали новые взносы по программе PURL, в рамках которой страны-участницы закупают вооружение для Киева из запасов США», — говорится в материале.