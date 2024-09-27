К новой группе по урегулированию на Украине примкнет 15 стран

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К группе по урегулированию украинского конфликта примкнет 15 государств, и в их числе будет Венгрия, передает телеканал М1, ссылаясь на главу венгерского МИДа Петера Сийярто.
«Пятнадцать стран, в том числе Египет, Саудовская Аравия, Турция, Мексика, Кения, Замбия и Казахстан соберутся на заседание под руководством Китая и Бразилии, чтобы подготовить формирование группы «Друзья мира», — прокомментировал Сийярто.Он добавил, что Франция и Швейцария тоже приглашены на вышеупомянутую встречу. Кроме того, по словам Сийярто, государства Глобального Юга устали от того, что трансатлантическое сообщество постоянно «подливает масло в огонь» и не может разрешить кризис.
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