Фото: сайт Кремля
Украинский конфликт завершится через десяток лет по корейскому сценарию — на сегодняшней линии фронта. Такое заявление в беседе с TV Informer сделал сербский президент Александр Вучич.
«В конце концов наступит мир... на основе достигнутых линий по корейскому сценарию», — прокомментировал политик.
Вучич добавил, что до наступления указанного момента РФ и украинская республика «будут биться за каждое село, за каждый город».
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В тот день президент России Владимир Путин объявил начало боевых действий, отметив, что мирное население Донбасса подвергалось геноциду со стороны Киева в течение восьми лет.
Читайте также:
Неожиданный удар по ВСУ: Российские войска освободили Калиновку в ДНР
Обвиняемый в наёмничестве американец Хаббард получал тысячу долларов в месяц
Иностранные наёмники ВСУ убили девушку в Курской области за её слова о фашистах
Никита Кротов