К отцу главнокомандующего ВСУ Александра Сырского приехала реанимация
Mash: К живущему во Владимире отцу главкома ВСУ Сырского приехала реанимация
К отцу главнокомандующего ВСУ Александра Сырского приехала реанимация. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
86-летний Станислав недавно выписался из больницы в Подмосковье, где проходил лечение от рака мозга.
Сырский-старший, отец главкома ВСУ, проживает с женой во Владимире. Он имеет четвёртую группу инвалидности и с трудом поднимается с постели, одновременно борясь с онкологическим заболеванием.
Напомним, Станислав Сырский был госпитализирован в июне с обострением заболевания головного мозга. По информации СМИ, лечение оценивалось примерно в 2,5 миллиона рублей.
Читайте также: