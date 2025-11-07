Достижения.рф

Жителя Тамбовской области задержали за передачу данных о российских войсках

Фото: iStock/Rawf8

Задержан житель Тамбовской области, передавший украинскому блогеру, контролируемому военной разведкой, данные об участвующих в СВО подразделениях. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.



Задержанный использовал интернет-мессенджер для инициативной переписки с украинским блогером, который действовал под контролем Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Также установлено, что преступник переводил деньги на нужды одной из проукраинских террористических организаций, запрещенных в России.

Фигуранта задержали. В настоящее время проводятся следственные мероприятия для выявления других эпизодов его противоправной деятельности. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Екатерина Коршунова

