Жителя Тамбовской области задержали за передачу данных о российских войсках
Задержан житель Тамбовской области, передавший украинскому блогеру, контролируемому военной разведкой, данные об участвующих в СВО подразделениях. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.
Задержанный использовал интернет-мессенджер для инициативной переписки с украинским блогером, который действовал под контролем Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Также установлено, что преступник переводил деньги на нужды одной из проукраинских террористических организаций, запрещенных в России.
Фигуранта задержали. В настоящее время проводятся следственные мероприятия для выявления других эпизодов его противоправной деятельности. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.
