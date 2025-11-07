В ГД оценили слова Рютте о подготовке к конфликту с Россией
Депутат Ивлев: Рютте живёт в каком-то инфернальном мире
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте «живёт в инфернальном мире» и пытается напомнить о себе своими заявлениями о подготовке альянса к долгосрочной конфронтации с Россией. Об этом заявил депутат Госдумы Леонид Ивлев.
Напомним, Рютте заявил, что Россия является главной дестабилизирующей силой, угрожающей безопасности европейских стран, поэтому НАТО необходимо готовиться к длительному военному конфликту с Россией.
Ивлев подчеркнул, что Россия своими действиями никому не угрожает, а обеспечивает безопасность своих граждан и территории.
«Похоже, что глашатай НАТО Марк Рютте живёт в каком-то инфернальном мире. Мы понимаем, что на самом деле от него ничего не зависит, а всё решают Британия, Франция и Германия в альянсе. И он решил таким образом о себе напомнить», — отметил депутат в разговоре с RT.
Он добавил, что НАТО придётся ответить за поддержку Украины в конфликте с Россией.
В свою очередь политолог Александр Дудчак заявил Общественной Службе Новостей, что в разговоре о какой-то внешней опасности Рютте проговорился о реальных планах.
«Марк Рютте говорит, что НАТО собирается готовиться к долгосрочному конфликту с Россией. На самом деле, Рютте говорит, что НАТО готовится к войне с Россией. Это видно по их действиям, по их политике, по русофобии, по милитаризации национальных экономик», — считает эксперт.
Дудчак подчеркнул, что на сегодняшний день ложь является неотъемлемой частью внешней и внутренней политики Запада.