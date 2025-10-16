К зданию офиса генпрокурора в Киеве стянули спецназ, идёт операция по задержанию

16 октября 2025, 17:38

Фото: iStock/Helios8

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли в офис генпрокурора в Киеве. По информации местных журналистов, возле здания развернулась операция по задержанию, на месте собралось значительное количество бойцов спецназа.