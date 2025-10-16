К зданию офиса генпрокурора в Киеве стянули спецназ, идёт операция по задержанию
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли в офис генпрокурора в Киеве. По информации местных журналистов, возле здания развернулась операция по задержанию, на месте собралось значительное количество бойцов спецназа.
Как пишут украинские СМИ, официальные причины визита силовиков пока не раскрываются. При этом предполагается, что он может быть связан с антикоррупционными расследованиями последних недель. В частности, не исключается, что действия НАБУ касаются дела прокурора Романа Шененко, которого 10 октября арестовали по обвинению во взятке.
Напомним, что в июле 2025 года украинский парламент поддержал законопроект правящей партии «Слуга народа» о фактической отмене независимости НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). После волны протестов по всей стране Владимир Зеленский заявил о пересмотре позиции и подписал закон, восстанавливающий независимость ведомств. Новый закон одобрила Рада и подписал глава киевского режима уже 31 июля.
