Кабмин РФ выплатит 48 млн пострадавшим в Курской области

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Правительство России направит более 48 млн рублей на выплаты пострадавшим в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщают РИА Новости.
«Выделить в 2024 году МЧС России <...> на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий атаки вооруженных сил Украины на территорию Курской области бюджетные ассигнования в размере до 48 360 тысяч рублей», — сообщается в распоряжении кабмина.
Правительство Курской области предоставит в МЧС России списки граждан, которые нуждаются в единовременной денежной выплате. МЧС Российской Федерации также будет контролировать эффективное расходование бюджетных ассигнований.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали автомобили мирных граждан, пытавшихся эвакуироваться из Курской области. Боевики атаковали машины при помощи беспилотников.
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Ольга Енгалычева