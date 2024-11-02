Кабмин РФ выплатит 48 млн пострадавшим в Курской области

ВСУ столкнулись с одним из самых мощных наступлений ВС РФ с февраля 2022 года. Об этом сообщил главком украинской армии Александр Сырский во время встречи с делегацией ВС Чехии во главе с начальником Генштаба генерал-лейтенантом Карелом Ржегкой.