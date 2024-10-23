Жительница Курской области рассказала, как ВСУ атаковали авто пытавшихся бежать

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Жительница Суджанского района Курской области Наталья поделилась рассказом о том, как украинские военные атаковали автомобили мирных граждан, пытавшихся эвакуироваться. Об этом информирует ТАСС.
Вооруженные силы Украины напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона.
Женщина пояснила, что боевики атаковали автомобиль при помощи БПЛА. Они нападали с разных сторон. По ее словам, одна из машин загорелась, из-за этого люди, которые ехали следом, уже не смогли проехать вперед. Она отметила, что по дороге в Курск ей встретилось множество таких сгоревших автомобилей.
Ранее стало известно, что «Ростех» сообщил о первом случае поражения БПЛА ракетой «Вихрь». По информации «Ростеха», ракета «Вихрь» смогла точно ликвидировать воздушную цель, несмотря на малые размеры БПЛА и его низкое тепловое излучение, обусловленное использованием электродвигателя. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Спасибо мужу, что у меня машина так ехала. Это 150-160 км/ч. 120 км/ч минимум надо было ехать из-за дронов», — поделилась она.
Женщина пояснила, что боевики атаковали автомобиль при помощи БПЛА. Они нападали с разных сторон. По ее словам, одна из машин загорелась, из-за этого люди, которые ехали следом, уже не смогли проехать вперед. Она отметила, что по дороге в Курск ей встретилось множество таких сгоревших автомобилей.
Ранее стало известно, что «Ростех» сообщил о первом случае поражения БПЛА ракетой «Вихрь». По информации «Ростеха», ракета «Вихрь» смогла точно ликвидировать воздушную цель, несмотря на малые размеры БПЛА и его низкое тепловое излучение, обусловленное использованием электродвигателя. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова