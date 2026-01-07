«Масса своих забот»: Политолог объяснил, почему США не гарантируют безопасность Киева

07 января 2026, 12:24

Блохин: США не гарантируют безопасность Киева из-за собственных интересов

Фото: istockphoto/PromesaArtStudio

Вашингтон не готов давать Киеву гарантии безопасности, поскольку это противоречит интересам США и может обернуться слишком высокой ценой.





Об этом заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его словам, углубление обязательств перед Украиной повышает риск прямой конфронтации между США и Россией.





«Очевидно, что гарантия безопасности Украины для США крайне дорого выйдет, к тому же у них масса своих забот в Латинской Америке и на Ближнем востоке», — сказал собеседник.