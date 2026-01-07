«Масса своих забот»: Политолог объяснил, почему США не гарантируют безопасность Киева
Блохин: США не гарантируют безопасность Киева из-за собственных интересов
Вашингтон не готов давать Киеву гарантии безопасности, поскольку это противоречит интересам США и может обернуться слишком высокой ценой.
Об этом заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его словам, углубление обязательств перед Украиной повышает риск прямой конфронтации между США и Россией.
«Очевидно, что гарантия безопасности Украины для США крайне дорого выйдет, к тому же у них масса своих забот в Латинской Америке и на Ближнем востоке», — сказал собеседник.Кроме того, американская сторона, по мнению политолога, не хочет втягиваться в потенциально масштабный конфликт.
Блохин также подчеркнул, что ряд требований Киева выглядит для США не только невыгодным, но и трудноосуществимым. Он пояснил, что планы Украины о формировании армии численностью до 800 тысяч человек, размещении иностранного воинского контингента и настаивание на интеграции в НАТО звучат малореалистично, поэтому Вашингтон избегает брать на себя «слишком дорогое бремя».
Ранее сообщалось, что еще одна страна отказалась отправлять военных на Украину.