Минобороны: бойцы ВС РФ уничтожили 106 БПЛА ВСУ за сутки
Российские подразделения противовоздушной обороны за последние сутки уничтожили 106 беспилотников самолетного типа, принадлежащих ВСУ. Об этом 7 января сообщило Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что средствами ПВО также сбили реактивный снаряд РСЗО HIMARS. По данным Минобороны, с начала специальной военной операции уничтожили 670 самолетов, 283 вертолета, свыше 108 тыс. дронов и 644 зенитных ракетных комплекса противника.
Ранее сообщалось, что ПВО ликвидировала два БПЛА ВСУ над территорией РФ. Среди регионов значились республика Крым и Чечня.
Кроме того, была информация, что ВСУ атаковали беспилотниками Краснодон и Суходольск в ЛНР.
Читайте также: