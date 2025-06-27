Кадыров: «Ахмат» ликвидировал важный узел связи ВСУ на харьковском направлении

27 июня 2025, 22:05

Фото: iStock/ vadimrysev

Спецназ «Ахмат» ликвидировал укреп с живой силой и важный узел связи украинской армии (ВСУ) на харьковском направлении, сообщил в своем Телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.





Рамзан Кадыров обратил внимание, что цели ликвидировали с помощью дронов. В итоге «Ахмат» существенно ослабил возможности Вооруженных сил Украины по «координации и сопротивления нашим войскам», подчеркнул глава Чечни.





«Наши бойцы продемонстрировали безупречное мастерство в выполнении сложнейших задач на поле боя <...> Тут же расчет FPV-дронов группы «БАТИ» точными ударами «птичек» уничтожил укреп с живой силой противника», — отметил Кадыров.