Кадыров: «Ахмат» ликвидировал важный узел связи ВСУ на харьковском направлении
Спецназ «Ахмат» ликвидировал укреп с живой силой и важный узел связи украинской армии (ВСУ) на харьковском направлении, сообщил в своем Телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
Рамзан Кадыров обратил внимание, что цели ликвидировали с помощью дронов. В итоге «Ахмат» существенно ослабил возможности Вооруженных сил Украины по «координации и сопротивления нашим войскам», подчеркнул глава Чечни.
«Наши бойцы продемонстрировали безупречное мастерство в выполнении сложнейших задач на поле боя <...> Тут же расчет FPV-дронов группы «БАТИ» точными ударами «птичек» уничтожил укреп с живой силой противника», — отметил Кадыров.
Ранее Министерство обороны России опубликовало видео, демонстрирующее уничтожение пункта временной дислокации (ПВД) 117 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Шахово, ДНР.