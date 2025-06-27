Освобождённые из плена военные рассказали о жестоком обращении со стороны ВСУ

27 июня 2025, 09:32

Фото: iStock/zim286

Военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена в рамках обмена, поделились шокирующими свидетельствами о жестоком обращении со стороны бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).





В беседе с «‎RT», один из вернувшихся солдат рассказал о систематических издевательствах и физическом насилии, которым они подвергались в плену. По словам военнослужащего, условия содержания были крайне тяжелыми.





«Нас били и над нами издевались. Это было настоящим испытанием», — отметил он, добавив, что такие действия со стороны противника только укрепили их дух и желание вернуться домой.

«Самое главное — чтобы парни держались, верили, не теряли надежды. Россия не забудет», — сказал военный.