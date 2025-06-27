Освобождённые из плена военные рассказали о жестоком обращении со стороны ВСУ
Военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена в рамках обмена, поделились шокирующими свидетельствами о жестоком обращении со стороны бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В беседе с «RT», один из вернувшихся солдат рассказал о систематических издевательствах и физическом насилии, которым они подвергались в плену. По словам военнослужащего, условия содержания были крайне тяжелыми.
«Нас били и над нами издевались. Это было настоящим испытанием», — отметил он, добавив, что такие действия со стороны противника только укрепили их дух и желание вернуться домой.
Другой солдат подчеркнул важность моральной поддержки.
«Самое главное — чтобы парни держались, верили, не теряли надежды. Россия не забудет», — сказал военный.
Эти слова отражают настрой и решимость военнослужащих, несмотря на пережитые страдания.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.