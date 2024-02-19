Много украинских солдат сдались в плен в Авдеевке

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В Авдеевке многие бойцы ВСУ сдались в плен, чтобы сохранить себе жизнь, об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Россия-24».
«Пленных достаточно большое количество. Противник вынужден был сдаваться, чтобы сохранить себе жизнь. По той информации, которая у меня есть, их (пленных) достаточно немалое количество», — прокомментировал случившееся Пушилин.
Напомним, российская армия полностью освободила Авдеевку 17 февраля. В ночь на субботу главнокомандующий Вооружённых сил Украины Александр Сырский сообщил, что отдал приказ об отходе украинских войск из города. Однако, в министерстве обороны РФ сообщили, что ВСУ начали бежать из Авдеевки за сутки до выхода официального приказа Сырского.
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Евгения Парфентьева