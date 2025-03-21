Кадыров: Боец «Ахмата» 12 километров под обстрелом нёс на себе раненого украинца

Рамзан Кадыров (Кадр из видео: Телеграм @RKadyrov_95)
Участник СВО из состава батальона спецназа «Ахмат» на своих плечах вынес из-под огня раненого украинского военнослужащего. Причём тащил он его не до соседнего окопа, а 12 километров под практически постоянным обстрелом.
Об этом в своём телеграм-канале рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. Свой пост о 22 тяжело раненных солдатах ВСУ, которых Россия в качестве жеста доброй воли передала Украине, он сопроводил уточнением, что четверо из них были пленены бойцами чеченского подразделения.
Кадыров также вспомнил, что один из освобождённых рассказал о спецназовце по имени Юсуф, который вынес его из-под огня и 12 километров сопровождал в тыл, несмотря на постоянные обстрелы. Потрясённый украинец сказал, что на всю жизнь сохранит благодарность к чеченскому бойцу, который эту самую жизнь ему спас, заключил глава республики.
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«Перед отъездом домой они рассказали, что в Чеченской Республике им оказали всю необходимую медицинскую помощь, обеспечили питанием и создали нормальные условия для жизни», — отметил руководитель региона.
Кадыров также вспомнил, что один из освобождённых рассказал о спецназовце по имени Юсуф, который вынес его из-под огня и 12 километров сопровождал в тыл, несмотря на постоянные обстрелы. Потрясённый украинец сказал, что на всю жизнь сохранит благодарность к чеченскому бойцу, который эту самую жизнь ему спас, заключил глава республики.
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Александр Бойцов