ВСУ пытались добить собственного раненого, пытавшегося сдаться в плен

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Украинские военнослужащие пытались убить своего раненого сослуживца, чтобы он не сдался в плен российским солдатам.
Пленный украинец Николай Горошенко рассказал специальному корреспонденту RT Александру Пискунову, что его в составе группы послали на неподготовленные позиции, где они попали под российский обстрел. Горошенко тогда был ранен и решил сдаться в плен.
Российский дрон заметил украинского раненого и начал выводить его через минное поле к позициям ВС РФ, сбросил воду и еду. Однако ВСУ заметили это и попытались атаковать своего же сослуживца кассетными боеприпасами.
Тем не менее российские бойцы все же смогли вывести раненого к точке эвакуации, где он успешно сдался в плен.
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Российский дрон заметил украинского раненого и начал выводить его через минное поле к позициям ВС РФ, сбросил воду и еду. Однако ВСУ заметили это и попытались атаковать своего же сослуживца кассетными боеприпасами.
Тем не менее российские бойцы все же смогли вывести раненого к точке эвакуации, где он успешно сдался в плен.
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Элина Позднякова