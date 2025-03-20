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ВСУ пытались добить собственного раненого, пытавшегося сдаться в плен

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские военнослужащие пытались убить своего раненого сослуживца, чтобы он не сдался в плен российским солдатам.
Пленный украинец Николай Горошенко рассказал специальному корреспонденту RT Александру Пискунову, что его в составе группы послали на неподготовленные позиции, где они попали под российский обстрел. Горошенко тогда был ранен и решил сдаться в плен.

Российский дрон заметил украинского раненого и начал выводить его через минное поле к позициям ВС РФ, сбросил воду и еду. Однако ВСУ заметили это и попытались атаковать своего же сослуживца кассетными боеприпасами.

Тем не менее российские бойцы все же смогли вывести раненого к точке эвакуации, где он успешно сдался в плен.

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Четыре страны ЕС не приняли план Каллас об оружии для Украины
La Stampa: некоторые страны ЕС не приняли план Каллас об оружии для Киева
20 марта 2025, 19:02

Фото: iStock/artJazz

Власти Италии, Франции, Испании и Португалии отвергли план главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о новом пакете помощи Украине на 40 млрд евро. Об этом информирует издание La Stampa.
В материале газеты говорится, что государства, которые находятся далеко от РФ, «не видят угрозы так явственно, как соседи». Отмечается, что страны Европейского союза готовы выделить на помощь Украине 5 млрд евро.

Эти средства могут направить на закупку крупнокалиберных боеприпасов для украинской армии. По словам Каллас, соответствующий план носит добровольный характер.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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«Не о чем говорить»: Зеленский высказался о членстве Украины в НАТО
Зеленский признал, что Украину не хотят видеть в альянсе НАТО
20 марта 2025, 18:51

Владимир Зеленский

Украину не хотят видеть в альянсе НАТО, заявил украинским СМИ Владимир Зеленский. Так он высказался о готовности республики к нейтральному статусу.
«Относительно нейтральности. Если это был вопрос про НАТО, то я всегда говорил — к сожалению, нас не берут в НАТО. Мы действительно очень хотим, мы считаем, что это решило бы много проблем. Но не о чем говорить», — прокомментировал глава киевского режима.
Зеленский подчеркнул, что американская сторона, как лидер НАТО не хочет поддерживать вход Украины в альянс. Ранее Владимир Зеленский запросил у президента США Дональда Трампа дополнительные системы противовоздушной обороны. Политики беседовали по телефону накануне, 19 марта. Трамп высказался о беседе как об «очень хорошей».

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МИД РФ прокомментировал поставки оружия Киеву от США
Захарова: поставки оружия Украине идут вразрез с заявлениями США о мире
20 марта 2025, 18:48

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Американские оружейные поставки для Украины идут в разрез с заявлениями США о мире, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
«Поставки вооружений киевскому режиму идут вразрез с декларируемыми намерениями достигнуть мира, перевести все в русло политико-дипломатического урегулирования», — проинформировала дипломат на брифинге.
Захарова добавила, что желающие урегулировать украинский конфликт выступят за демилитаризацию «террористической банды» в лице киевского режима. Ранее Захарова сообщала, что в МИД РФ вызвали эстонского дипломата Яну Ванамёльдер на фоне осквернения могил советских военнослужащих в Таллине.

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В Луховицах проходит концерт тура «Чтобы Победить. Вместе»
20 марта 2025, 18:33

Фото: пресс-служба проекта «Чтобы Победить. Вместе»

В Луховицах 20 марта проходит концерт музыкантов Алексея Поддубного (Джанго) и Сергея Бобунца в рамках тура «Чтобы Победить. Вместе».
Фото: пресс-служба проекта «Чтобы Победить. Вместе»

Исполнители уже не раз выступали вместе – и всегда с неизменным успехом у зрителей. В марте прошлого года они дали концерты в Донбассе, в том числе в Авдеевке, где прозвучала их совместная песня «Мы вернёмся».
«Мы вместе записали песню, которую написал Сергей. Это было около полутора лет назад. Был снят клип. С этой песней мы ездили в только что освобождённую Авдеевку в прошлом феврале. Там она прошла боевое крещение. Это настоящая, честная, искренняя песня. Её мы, конечно, тоже будем играть в Луховицах. Мы проехали уже более половины городов, которые намечали. Были в Новосибирске, в Иркутске, Казани, Ульяновске, Нижнем Новгороде. Будет ещё концерт в Москве и в Воронеже», – сказал певец, композитор, общественный деятель, автор Всероссийского движения «Чтобы Победить» Алексей Поддубный (Джанго).
Фото: пресс-служба проекта «Чтобы Победить. Вместе»

Концерт в Луховицах проходит в Районном доме культуры «Старт». В городе расположен Луховицкий авиационный завод им. П.А. Воронина.
«Почему мы поехали по авиационным заводам? Всё началось с того, что мы ездили на фронт. Но в прошлом году на гастролях я попал на авиационный завод имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре. И нам там ребята сказали: вот вы поддерживаете бойцов, а у нас тут люди тоже работают, не щадя себя, с полной самоотдачей. Неплохо было бы их тоже поддерживать. Так нам пришла идея, что нужно поехать по городам, в которых есть авиационные заводы. В каждом городе у нас творческие встречи с сотрудниками заводов. Мы общаемся, поём песни под гитару», – рассказал композитор, поэт, продюсер, лидер движения «Вечно Молодой» Сергей Бобунец.

Фото: пресс-служба проекта «Чтобы Победить. Вместе»

С 2023 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Департамента культуры Минобороны России в стране проходит проект «Чтобы Победить». Это масштабный̆ музыкально-просветительский концертный тур. Концерты двух этапов тура увидели более 16,5 тыс. зрителей.

Основа мероприятий – концертные выступления Джанго и Бобунца в сопровождении полного состава музыкантов. Это лучшие хиты артистов, а также песни их совместной программы «Два Товарища».

Фото: пресс-служба проекта «Чтобы Победить. Вместе»

Во время концерта на светодиодных экранах транслируются тематические ролики, фрагменты документальных фильмов, усиливающие эффект восприятия у зрителей. В программу концерта включены выступления выдающихся современных поэтов, в частности Влада Маленко.

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Перенесла микроинсульт, лишилась жилья и одна воспитывает сына: как живет дочь Пригожина Даная после пропажи мужа на СВО
20 марта 2025, 18:13

Даная Пригожина (Фото: Инстаграм* @danaya_prigozhina)

У знаменитого продюсера Иосифа Пригожина есть двое взрослых детей от прошлого брака: сын Дмитрий и дочь Даная. Если Дмитрий не афиширует свои отношения с отцом, то Даная не раз привлекала внимание к своей скандальной персоне.
О том, как живет дочь Иосифа Пригожина от первого брака и в каких отношениях находится со знаменитым отцом, расскажет редакция «Радио 1».

Детство и юность


Даная Пригожина родилась 4 марта 1997 года в Москве в первой семье знаменитого музыкального продюсера Иосифа Пригожина. Мать девочки Елена Соколова была домохозяйкой и занималась воспитанием детей — Данаи и ее старшего брата Дмитрия.

Девочка была еще маленькой, когда отец ушел из семьи. С малых лет Даная мечтала стать актрисой и даже готовилась поступать в театральный институт. Однако из-за проблем с лишним весом девушка изменила своей мечте. В результате она поступила в университет Синергия на юриста. Параллельно с учебой Пригожина окончила курсы стилиста-визажиста в школе «Персона», а затем получила повышение квалификации.

Карьера


Даная Пригожина с подросткового возраста борется с лишними килограммами. Примечательно, что благодаря своей комплекции девушке удалось совершить прорыв в модельном бизнесе. Она начала рекламировать линию стильной женской одежды больших размеров от знаменитого бренда. Спустя время Даная сама открыла интернет-магазин одежды, который получил название Danaya shop. Несмотря на успех, Пригожина все же стремится похудеть.

В 2016 году Даная принимала участие в популярном конкурсе красоты «Мисс Русь», на котором сумела достичь больших высот. Она получила почетный титул «Первая Вице-мисс». На этом конкурсе Пригожина впервые выступила как вокалистка, исполнив авторскую композицию «Не молчи». Из некоторых интервью Пригожиной стало известно, что у девушки есть частичная потеря слуха.

Отношения с отцом и споры о недвижимости


Отношения Данаи с знаменитым отцом складываются непросто. Девушка обижена на Иосифа Пригожина за невнимание к ней. По ее словам, отец больше средств и сил вкладывает в дочь своей второй супруги, певицы Валерии, а ее в свое время наотрез отказался продвигать в российском шоу-бизнесе. Однажды продюсер посоветовал Данае похудеть, чтобы начать строить карьеру, при этом особого таланта он в дочери тогда не рассмотрел.

Даная и Иосиф Пригожины (Фото: Инстаграм* @danaya_prigozhina)

В 2015 году между Иосифом Пригожиным и первой женой Еленой возник спор по поводу продажи квартир, записанных на Дмитрия и Данаю. Девушка рассказывала, что за то время набрала около 20 кг из-за неразрешенного конфликта.

Спустя время стало известно, что Елена взяла кредит в микрофинансовой организации, заложив при этом квартиру. Вскоре отношения с кредиторами привели к суду. Даная в этой ситуации поблагодарила отца, который помог им в юридических вопросах. Однако в мае 2021 года семья получила предписание от приставов о выселении. Бывшая жена Пригожина подписала не кредитный договор, а договор на куплю-продажу недвижимости. Несмотря на старания юристов, Даная вместе с матерью и братом лишились двух московских квартир.

Спустя время Иосиф подтвердил, что всегда защищал только интересы детей, не желая, чтобы сын и дочь от первого брака лишались нажитого имущества. Спустя период судебных тяжб отношения Данаи и Пригожина улучшились.

Личная жизнь


В 2016 году Даная Пригожина принимала участие в проекте «Дом-2». На знаменитом периметре Пригожина пробыла всего несколько часов. Девушка поняла, что не готова делиться подробностями личной жизни с миллионной аудиторией. Ее решение поддержал и Иосиф Пригожин, который ранее был возмущен новостью о появлении дочери в скандальном шоу.

В январе 2022-го Даная сообщила, что выходит замуж. Возлюбленным девушки стал мужчина по имени Евгений. Он вел непубличный образ жизни, поэтому о нем известно немного. В августе того же года Пригожина родила сына, которого назвали Даниэлем.

Даная Пригожина с мужем и сыном (Фото: Инстаграм* @danaya_prigozhina)

В начале 2025 года стало известно, что зять Иосифа Пригожина пропал на передовой. По словам Данаи, с января прошлого года муж перестал выходить на связь, а его участь в зоне боевых действий до сих пор неизвестна. Девушка не теряет надежды на воссоединение с супругом.

«Сын остался без отца. Год, конечно, шансов мало. Мне известны некоторые обстоятельства, при которых он пропал, но пока не хочу об этом подробно говорить», — комментировал ситуацию продюсер в одном из интервью.

Инсульт


Несколько лет назад Даная Пригожина перенесла микроинсульт, и у неё парализовало половину лица. Отец нашел хорошего специалиста, который помог пациентке избавиться от проблемы.

Дочь Иосифа Пригожина позднее сообщила, что перенесла длительный стресс и перенапряжение на работе. К тому же, уход мужа добровольцем на СВО негативно сказался на ее здоровье.

Даная Пригожина сейчас


Сегодня 28-летняя Даная Пригожина посвящает все свободное время воспитанию сына. При этом она активно строит планы на будущее и надеется на воссоединение с любимым мужем.

Даная Пригожина с сыном (Фото: Инстаграм* @danaya_prigozhina)

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