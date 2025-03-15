Кадыров показал «вытянувших счастливый билет» пленных боевиков ВСУ

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)
«Вытянувших счастливый билет» пленных боевиков ВСУ в Курской области показал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Видео политик разместил в личном Telegram-канале.
По словам Кадырова, бойцы спецназа «Ахмат» из отряда «Тимсо» обнаружили пленников в одном из погребов в населенном пункте Черкасское Поречное. Сослуживцев украинских военнослужащих, решивших сбежать при приближении ВС РФ, задержали связисты, уточнил Кадыров.
Он добавил, что, со слов украинских военнопленных, обучение они прошли чисто символическое.
Ранее сообщалось, что российские силы сбили самолет ВСУ.
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Он добавил, что, со слов украинских военнопленных, обучение они прошли чисто символическое.
«Сейчас их жизни ничего не угрожает. Им повезло вытянуть счастливый билет», — резюмировал глава Чечни.
Ранее сообщалось, что российские силы сбили самолет ВСУ.
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Никита Кротов