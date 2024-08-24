Кадыров заявил о выводе 40 срочников из окружения ВСУ в Курской области

Фото: сайт Кремля
Российские военные вывели из окружения в Курской области 40 солдат срочной службы. Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
Кадыров отметил, что 6 бойцов ВС РФ — четверо военных полка «Ахмат-Чечня» Минобороны и двое пограничников — удерживали позиции на одном из участков, при этом они были практически в полном окружении. По его словам, военнослужащие отбивали атаки противника, пока у них не кончились боеприпасы, после чего ушли, чтобы не попасть в плен.
Отмечается, что они вывели с собой из кольца еще 40 солдат из числа срочников. Кадыров заключил, что военные 18 дней шли через леса и заслоны врага к российским частям.
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