Кадыров: бойцы «Ахмата» захватили опорник ВСУ и пленили служившего в «Айдаре»*

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Бойцы спецназа «Ахмат» захватили опорный пункт и взяли в плен двух боевиков, один из которых ранее служил в батальоне «Айдар»*. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. По его словам, атаку провели вместе с батальоном 4-й бригады 3-й армии ЮВО.
Пленный заявил, что в его предыдущем батальоне уже почти никого не осталось.
Глава Чечни добавил, что пленные были рады оказаться в руках «Ахмата», так как это «предпочтительнее, чем погибнуть за интересы украинского квазигосударства».
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«Полагаю за время СВО большинство представителей нацистского подразделения ликвидировали, а оставшихся просто раскидали по другим штурмовым бригадам. Сами же пленные рады, что их не настигла участь предшественников, с которыми на поле боя наши парни не церемонятся», — написал Кадыров.
Глава Чечни добавил, что пленные были рады оказаться в руках «Ахмата», так как это «предпочтительнее, чем погибнуть за интересы украинского квазигосударства».
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Данил Пономарев