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По пункту временной дислокации боевиков ВСУ и складу в Славянске нанесли два удара. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости. Оба прилета, по его словам, произошли с 17:00 до 18:00.
«Прилет в Славянск: накрыли пункт временной дислокации и склад», — пояснил Лебедев, ссылаясь на своих коллег.По данным координатора, первый удар нанесли в 17:10, после чего раздался мощный и громкий взрыв, а второй — в 17:25, он пришелся по живой силе боевиков.
Ранее сопротивление сообщало, что киевский режим уже как неделю эвакуирует Николаевскую подконтрольную ВСУ часть Херсонской области. По словам Лебедева, людей вывозят из населенных пунктов, граничащих с Россией.
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