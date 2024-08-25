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Зеленский исключил обмен территорий ради мира с Россией

25 августа 2024, 19:05

Владимир Зеленский заявил, что исключает обмен территорий ради заключения мира с Россией. Об этом сообщает украинское издание «Страна». По его словам, киевский режим также не готов останавливать конфликт на действующей линии боевого соприкосновения.
«Украина не готова использовать свои территории как вариант предложения мира», — сказал он.
Зеленский также добавил, что он не хочет остановить кровопролитие на имеющейся линии фронта.



Ранее Зеленского осудили за гибель более 700 тысяч украинских солдат после того, как он предпочел войну миру. Об этом заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер, комментируя выступление украинского лидера по случаю Дня независимости Украины, где он сказал, что Киев всегда будет помнить бойцов, отдавших жизнь за свою страну.

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Артиллеристы группировки «Север» уничтожили РСЗО «Град» в курском приграничье
25 августа 2024, 18:28

Артиллеристы группировки войск ВС РФ «Север» уничтожили украинскую РСЗО «Град» в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Передвижение системы залпового огня выявили разведчики.
«В результате точного удара артиллерией группировки войск «Север» боевая машина РСЗО «Град» боевиков ВСУ была уничтожена, что подтвердилось кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени», — говорится в сообщении министерства
Ранее сообщалось, что подразделения ВС РФ отразили атаки штурмовиков ВСУ в Курской области. Невозвратные потери украинских боевиков составили до 40 человек. В оборонном ведомстве уточнили, что атаки противник предпринимал в районе населенных пунктов Вишневка, Борки, Погребки и Спальное. Все попытки ВСУ предпринять наступательные действия были сорваны российскими военными, неприятель отступил с потерями.

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Активисты подполья «Дозор» подожгли 30-метровый флаг Украины в Киеве
25 августа 2024, 18:06

Фото: istockphoto/sandsun

В ночь с 24 на 25 августа в День независимости Украины активисты подполья «Дозор» подожгли 30-метровый украинский флаг в столице страны. Поджог произошёл на улице Владимира Рыбака, неподалёку от Киевского медицинского университета.
Об этом подпольщики написали в своём телеграм-канале, отметив, что таким образом они решили поздравить киевский режим с «днём независимости» (орфография и пунктуация сохранены - прим. ред.). На выложенных в сеть кадрах в ночи очень хорошо видно полыхающее «жовто-блакитное» полотнище.

Это не первая «огненная» акция подпольщиков на Украине. Недавно активисты рассказывали о поджоге служебного автомобиля территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата - прим. ред.) в Николаеве.

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Стало известно, куда перебросила силы замеченная под Курском американская ЧВК
MWM: замеченная под Курском американская ЧВК перебросила часть сил в сектор Газа
25 августа 2024, 18:05

Фото: istock/EvgeniyShkolenko

Замеченная в Курской области американская ЧВК Forward Observations Group перебросила с конца 2023 года часть своих сил в сектор Газа. Об этом сообщает журнал Military Watch Magazine. Наемники участвуют в украинском конфликте уже больше двух лет, указано в материале.
«Forward Observations Group, статус которой остается крайне непрозрачным, участвует в операциях в зоне театра военных действий на Украине уже более двух лет, хотя часть ее личного состава, по имеющимся сведениям, была переброшена в Израиль для поддержки операций в секторе Газа с конца 2023 года», — говорится в статье.
О нахождении частной военной компании из США в Курской области стало известно недавно, когда в соцсетях ЧВК появилось фото с тремя наемниками и подписью «Ребята в Курске». Геолокация фотографии указывала, что ее опубликовали из Курской области.

Чуть позже появилась информация, что части наемников из американской ЧВК не удалось выбраться живыми из Русской Конопельки. Бойцы ВС РФ уничтожили до 60 боевиков, три ББМ «Козак», а также одну БМП-2 и одну БМП M113.

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#вс рф
#чвк
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«Страна.ua»: Три мобилизованных украинца сбежали из части с автоматами
25 августа 2024, 17:09

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

В Одесской области трое украинцев из числа мобилизованных заключённых сбежали из села, где дислоцируется их часть. С собой они прихватили автоматы и боезапас.
Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». В своём телеграм-канале журналисты уточнили, что инцидент произошёл в селе Сычавка Одесской области, расположенном примерно в 40 километрах к востоку от областного центра.

Двумя днями ранее, в пятницу, 23 августа, бывший депутат Верховной рады Игорь Луценко, который сейчас служит в украинской армии рассказал, что некоторые мобилизованные в Вооружённые силы Украины заключённые подписывают контракт с Минобороны только для того, чтобы выбраться из колонии, а после этого отказываются ехать на фронт.

По сообщению министерства юстиции Украины, 3,8 тысячи заключённых в стране в настоящее время досрочно освобождены и мобилизованы. Всего желание пойти служить в ВСУ выразили 5,8 тысячи заключённых.

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#контракт
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#минобороны
#одесса
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Кадыров: Бойцы «Ахмата» эвакуировали 51 срочника из курского села
25 августа 2024, 16:38

Фото: сайт Кремля

Бойцы полка «Ахмат-Чечня» эвакуировали из села 51 военнослужащего срочной службы. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
В своём телеграм-канале он написал, что с просьбой о помощи в эвакуации солдат-срочников к командиру полка Асламбеку Салиеву обратилось командование 14-го стрелкового батальона. Тогда бойцы «Ахмата» под руководством начальника штаба полка с позывным Эльбрус под огнём противника на трёх автомобилях прорвались в село, а затем в три захода вывезли оттуда всех военнослужащих.

С особым удовольствием глава Чечни сообщил, что среди спасённых солдат оказались два бойца, ранее числившихся пропавшими без вести. Рамзан Кадыров поблагодарил командование и воинов полка «Ахмат-Чечня» за хладнокровие и мужество, проявленное при эвакуации солдат срочной службы.

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#курская область
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Стало известно, что ждет Россию после СВО
Экс-премьер Степашин: Россия выйдет из СВО новой страной с другим мироощущением
25 августа 2024, 15:24

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Россия выйдет из периода СВО новой страной с другим мироощущением. Об этом заявил бывший премьер РФ Сергей Степашин в интервью ТАСС. По его мнению, люди будут совершенно иначе самоопределяться и ощущать, что «мы можем».
«Полагаю, что у нас после всех этих тяжелых трагических событий — потому что, конечно, после распада СССР война с Госдепом через Украину — это трагедия, что там говорить, — будет новая страна, в хорошем смысле. С тем же названием, безусловно, но совершенно с другим самоопределением людей, с ощущением того, что мы все-таки можем. Мы можем», — поделился он.
Степашин считает, что новой элитой России станут участники СВО и те, кто им помогает, в чем он солидарен с президентом Владимиром Путиным. О тех, кто сбежал из страны, он высказался без особого переживания.
«Ну смотала определенная часть. Слиняли, сидят там, шулерят, ностальгируют о чем-то», — пояснил экс-премьер.
Степашин подчеркнул, что основная задача власти — поддержать участников СВО после ее окончания, «чтобы о них вспоминали не только по наградам на кителях и мундирах, а потому, чтобы они активные участники нашей политической жизни».

По его словам, Запад оказался сильно удивлен тем, как российское общество отреагировало на событиях последних двух лет, так делал акцент на «майдан», аналогичный Грузии и Украине.
«Вот на что был расчет. На взрыв внутри страны. Сейчас сметут Путина. Вот мы же готовы: у нас была Грузия, у нас была Украина. У них чуть-чуть не получилось в Минске, если бы не Лукашенко, который не струсил. Кстати, если бы Янукович не струсил, то ничего бы сейчас там не было. Но это другая история», — отметил Степашин.
Ранее военный обозреватель Михаил Ходаренок рассказал, когда наступит коренной перелом в ходе СВО. По его словам, это произойдет после президентских выборов в США, а до этого времени ожидать переломных моментов в боевых действиях не стоит.

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Особые условия для настоящих героев: служба в ВС РФ по контракту, как заключить, подробности
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Особые условия для настоящих героев: служба в ВС РФ по контракту, как заключить, подробности
25 августа 2024, 14:50

Фото: istock / gorodenkoff

Специальная военная операция РФ на Украине длится уже почти два с половиной года, а если точнее — 913 дней. Становится все больше тех, кто готов примкнуть к бойцам на передовой и заключить контракт с Минобороны.
В оборонном ведомстве сообщили, что в российскую армию с начала 2024 года пошли служить по контракту более 100 тысяч человек.

Желающие служить по контракту — гордость для России. На службу по контракту идут настоящие мужчины, для которых понятия честь и верность Отчизне — не просто слова.

Участникам СВО предоставляется широкий спектр дополнительных льгот и гарантий: получение статуса ветерана боевых действий, направление детей в детские оздоровительные учреждения, оплата школьных обедов детям, бесплатное посещение кружков и спортивных секций, компенсация за коммунальные расходы и другие.

Меры поддержки для участников СВО

Труд военнослужащего достойно оплачивается. Единовременная выплата при заключении контракта от государства и региона составляет не менее 800 тысяч рублей.

При выполнении боевых задач на СВО военный получает от 210 тысяч рублей ежемесячно. Дополнительные стимулирующие выплаты до 1 миллиона рублей в год.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 11.09.2023 № 669 военные пенсионеры, участвующие в специальной операции на Украине, получат полную компенсацию пенсии в дополнение к другим выплатам.

Кроме того, военнослужащий может дополнительно получать денежную выплату от государства, если у него есть определенные награды.

РФ обеспечивает участников спецоперации бюджетными местами для обучения детей в лучших вузах страны. Вузы устанавливают специальные квоты приема на программы бакалавриата и специалитета для абитуриентов, родители которых принимают участие в спецоперации. Квота составляет 10% от общего количества бюджетных мест каждого университета. Дети раненых и погибших участников СВО могут поступить в вуз без вступительных испытаний.

С помощью накопительно-ипотечной системы военные могут купить квартиру или дом, которые будут оплачены с использованием госсредств.

Более подробную информацию о службе по контракту и предоставляемых льготах можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону: 7 495 990 7777.

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#минобороны
#рф
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Подполье сообщило, в каких областях Украины объявили эвакуацию
Лебедев: Киев эвакуирует Николаевскую и подконтрольную ВСУ Херсонскую области
25 августа 2024, 14:29

Киевский режим уже как неделю эвакуирует Николаевскую подконтрольную ВСУ часть Херсонской области. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости. По его словам, людей вывозят из населенных пунктов, граничащих с Россией.
«С Николаева передают, что уже как неделю проводят эвакуацию приграничных населенных пунктов Николаевский и Херсонской областей», — заявил он.
По словам Лебедева, дома, из которых эвакуируют население, после будут использовать как опорно-огневые точки, склады вооружения и места дислокации боевиков ВСУ.

Он также добавил, что его коллеги фиксируют большое количество иностранных военных.

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#рф
#эвакуация
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Два журналиста информационного агентства Reuters получили ранения в Краматорске
25 августа 2024, 14:28

Фото: istockphoto/bwb-studio

Информационное агентство Reuters заявило о ранении двух своих сотрудников в Краматорске на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики. Кроме того, один журналист пропал без вести.
Как указано в заявлении агентства, это произошло во время «предполагаемого ракетного удара» в субботу, 24 августа. Всего редакционное задание в зоне боевых действий выполняли шестеро журналистов. Один из них пропал без вести, двое других, получивших ранения, доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Связь с ещё тремя сотрудниками Reuters установлена.

Ранее военные эксперты говорили о том, что установление контроля над селом Новгородское (украинское название — Нью-Йорк) откроет российским военным путь на Краматорск. Это позволит ВС РФ высвободить войска и сосредоточиться на борьбе за другие административные центры ДНР.

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