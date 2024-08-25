Владимир Зеленский заявил, что исключает обмен территорий ради заключения мира с Россией. Об этом сообщает украинское издание «Страна». По его словам, киевский режим также не готов останавливать конфликт на действующей линии боевого соприкосновения.
«Украина не готова использовать свои территории как вариант предложения мира», — сказал он.Зеленский также добавил, что он не хочет остановить кровопролитие на имеющейся линии фронта.
Ранее Зеленского осудили за гибель более 700 тысяч украинских солдат после того, как он предпочел войну миру. Об этом заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер, комментируя выступление украинского лидера по случаю Дня независимости Украины, где он сказал, что Киев всегда будет помнить бойцов, отдавших жизнь за свою страну.
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