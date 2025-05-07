На Украине сообщили о гибели проектировщика дронов

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Знаменитый проектировщик дронов Андрей Гуменной погиб при взрыве в Харькове. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на министра обороны республики Рустема Умерова.
Журналисты сообщили, что взорвался автомобиль, других подробностей нет. Погибший был главным конструктором авиационного научно-технического объединения «КНК».
Перед этим пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков переадресовал в Киев вопрос о том, зачем Украина пытается атаковать Москву, когда в Россию приезжают иностранные лидеры.
До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что российская ПВО отразила атаку семи дронов. Градоначальник отмечал, что на месте падения обломков работают представители оперативных служб.
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Перед этим пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков переадресовал в Киев вопрос о том, зачем Украина пытается атаковать Москву, когда в Россию приезжают иностранные лидеры.
До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что российская ПВО отразила атаку семи дронов. Градоначальник отмечал, что на месте падения обломков работают представители оперативных служб.
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Никита Кротов