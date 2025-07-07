Кадыров назвал число бойцов из Чечни в зоне СВО на Украине
Рамзан Кадыров: С 2022 года на СВО из Чечни пошли свыше 60 тысяч бойцов
С начала спецоперации на Украине в зону боевых действий из Чечни отправились свыше 60 тысяч бойцов. Об этом в личном Telegram-канале написал глава региона Рамзан Кадыров.
«С самого начала СВО прошли подготовку на базе Российского университета спецназа имени В.В. Путина и отправлены на [фронт] более 22 тысяч добровольцев», — сказано в публикации.Вместе с тем Кадыров уточнил, что всего на СВО отправились более 60 тысяч бойцов. Политик заключил, что в понедельник, 7 июля, из чеченской столицы в зону спецоперации вылетел очередной борт с бойцами. В новую группу добровольцев вошли как жители Чечни, так и представители других регионов страны.