Кадыров назвал число бойцов из Чечни в зоне СВО на Украине

07 июля 2025, 16:08

Рамзан Кадыров: С 2022 года на СВО из Чечни пошли свыше 60 тысяч бойцов

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

С начала спецоперации на Украине в зону боевых действий из Чечни отправились свыше 60 тысяч бойцов. Об этом в личном Telegram-канале написал глава региона Рамзан Кадыров.







«С самого начала СВО прошли подготовку на базе Российского университета спецназа имени В.В. Путина и отправлены на [фронт] более 22 тысяч добровольцев», — сказано в публикации.

