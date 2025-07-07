Россиянка из Дагестана оставила троих детей и пошла на СВО
Россиянка Ранита Мамедова пошла в зону спецоперации на Украине вслед за мужем. Как пишут Telegram-каналы, женщина оставила троих детей. Сейчас уроженка Дербента служит радиосвязистом в разведке.
До военной карьеры она была парикмахером и жила в Мурманской области. СМИ уточняют, что супруг Мамедовой тоже в зоне боевых действий. В апреле 2022 года брат мужа Раниты был смертельно ранен.
Спецоперация на Украине началась в конце февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина. Российский лидер принял такое решение на фоне обострения ситуации в Донбассе, когда боевики ВСУ усилили обстрелы мирных граждан.
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