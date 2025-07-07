Россиянка из Дагестана оставила троих детей и пошла на СВО

07 июля 2025, 15:17

Уроженка Дагестана Ранита Мамедова оставила троих детей и пошла на СВО за мужем

Фото: istockphoto/zim286

Россиянка Ранита Мамедова пошла в зону спецоперации на Украине вслед за мужем. Как пишут Telegram-каналы, женщина оставила троих детей. Сейчас уроженка Дербента служит радиосвязистом в разведке.