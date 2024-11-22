Кадыров: в спецназе «Ахмат» состоят командир Хохол и «кореец Дима»

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)
В спецназе «Ахмат» есть командир с позывным Хохол и «кореец по имени Дима». Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.
Глава республики заявил, что командир спецназа «АХМАТ», заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ Апты Алаудинов нашёл виновного в панике западных стран и СМИ по поводу добровольцев из Северной Кореи, которые якобы прибыли в Курскую область для участия в СВО. Всё дело лишь в одном корейце, которого зовут Дима. Он является уроженцем Сахалина и состоит в спецназе «Ахмат».
Также Кадыров рассказал о том, что командиром одного из отрядов батальона является украинец по национальности. Он имеет позывной Хохол.
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Анастасия Чинкова