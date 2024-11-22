Кадыров показал «виновника паники Запада» по поводу военных из КНДР на СВО

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров раскрыл «виновника» ажиотажа в западных СМИ и среди политиков по поводу присутствия военных из Северной Кореи в зоне СВО. Им оказался боец с Сахалина с корейскими корнями по имени Дима, который служит в батальоне спецназа «Ахмат».
Глава Чечни со ссылкой на командира подразделения генерал-майора Апты Алаудинова рассказал, что Дима воюет во взводе, которым командует офицер с позывным Хохол, украинец по национальности. Сам уроженец Сахалина не единственный представитель своей национальности в батальоне. Исходя из этого, «Ахмат» можно считать интернациональным подразделением, отметил Кадыров.
Сам командир спецназа, уроженец Чечни, проехал с визитом по частям батальона в сопровождении православного священника отца Николая. Алаудинов заснял видео из взвода, где служит Дима, и с выразил удивление, что всего один кореец мог посеять такую панику на Западе.
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Александр Бойцов