Кадыров заявил, что удар украинского БПЛА в Гудермесе пришелся по украинским пленным

Фото: Сайт Кремля
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в результате удара украинского беспилотника по зданию на территории Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе пострадали украинские пленные, удерживаемые там.
В своем Telegram-канале глава Чечни отметил, что среди сотрудников и учащихся университета жертв нет, однако есть погибшие и раненые среди украинских солдат, которые находились там под стражей.
Кадыров подчеркнул, что Киев своими действиями «губит собственных солдат», и выступил с призывом к украинским властям осознать последствия подобных атак. Он также заявил, что это нападение лишь укрепит решимость чеченских бойцов и предрек «жесткое возмездие» украинским военным.
Во вторник Кадыров сообщил, что в результате атаки дронов крыша одного из пустующих зданий университета спецназа была повреждена. Жертв среди гражданского и военного персонала не зафиксировано, и все службы учреждения работают в штатном режиме.
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Кадыров подчеркнул, что Киев своими действиями «губит собственных солдат», и выступил с призывом к украинским властям осознать последствия подобных атак. Он также заявил, что это нападение лишь укрепит решимость чеченских бойцов и предрек «жесткое возмездие» украинским военным.
Во вторник Кадыров сообщил, что в результате атаки дронов крыша одного из пустующих зданий университета спецназа была повреждена. Жертв среди гражданского и военного персонала не зафиксировано, и все службы учреждения работают в штатном режиме.
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Елена Перлова