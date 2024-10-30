Кадыров заявил, что удар украинского БПЛА в Гудермесе пришелся по украинским пленным

В Орехово-Зуеве проведут областное мероприятие «Душой и сердцем с Комитетом», посвящённое двухлетию создания в регионе Комитета семей воинов Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов – АНО «Комитет семей воинов Отечества Московской области».