Кадыров: три БПЛА утром атаковали Грозный

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своём Телеграм-канале, что три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) утром атаковали Грозный, жертв и пострадавших не было.
Два беспилотника сбили средствами ПВО, третий БПЛА упал на территории ОМОНа «АХМАТ-Грозный» Управления Росгвардии по Чеченской Республике.
Рамзан Кадыров обратил внимание, что на любую попытку атаковать территорию Чечни, регион будет отвечать более точными и жесткими ударами.
В 12 часов дня ВКС России нанесли два удара «Эскандером» по одному из объектов в Харькове, где находилась 82-ой отдельная десантно-штурмовая бригада армии Украины. Ликвидировали примерно 200 военнослужащих ВСУ.
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Рамзан Кадыров обратил внимание, что на любую попытку атаковать территорию Чечни, регион будет отвечать более точными и жесткими ударами.
«Поэтому сегодня же я передал оперативные данные, собранные нашими бойцами-разведчиками, о расположении большого количества укрофашистов», — подчеркнул глава региона.
В 12 часов дня ВКС России нанесли два удара «Эскандером» по одному из объектов в Харькове, где находилась 82-ой отдельная десантно-штурмовая бригада армии Украины. Ликвидировали примерно 200 военнослужащих ВСУ.
«Когда вам придет мысль ударить беспилотниками по Чеченской Республике, имейте в виду, что мы будем наносить избирательные удары по местам скопления личного состава ВСУ. И последствия таких ударов будут во много раз страшнее», — обратился Кадыров к последователям киевского режима.
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Ольга Енгалычева