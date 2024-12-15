Минобороны: Российские войска уничтожили четыре установки ЗРК Patriot

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Российские военные в зоне проведения специальной уничтожили четыре установки зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot американского производства. Также была поражена радиолокационная станция AN/MPQ-65.
Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ. Кроме того, была уничтожена машина боевого управления. В оборонном ведомстве уточнили, что удары наносились с использованием оперативно-тактической и армейской авиации, ударных беспилотных летательных аппаратов, полевой артиллерии и ракетных войск.
Средства противовоздушной обороны ВС РФ сбили украинский самолёт МиГ-29 восемь реактивных снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 116 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Также было нанесено огневое поражение аэродромной инфраструктуре, скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах.
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Александр Бойцов