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Российские военные сбили украинский самолёт МиГ-29, следует из опубликованной в воскресенье сводки Минобороны РФ.
Отмечается, что за минувшие сутки средствами ПВО были сбиты самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины, 116 беспилотников самолётного типа, а также восемь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства.
Кроме того сообщается, что благодаря успешным наступательным действиям российским войскам удалось освободить населённые пункты Весёлый Гай и Пушкино в ДНР.
Всего с начала СВО, по подсчётам Минобороны, было сбито 650 украинских военных самолётов.
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Кроме того сообщается, что благодаря успешным наступательным действиям российским войскам удалось освободить населённые пункты Весёлый Гай и Пушкино в ДНР.
Всего с начала СВО, по подсчётам Минобороны, было сбито 650 украинских военных самолётов.
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Анастасия Чинкова