ВСУ сознательно уничтожили группу из 16 своих пленных в 2022 году

04 марта 2026, 08:16

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Ветеран специальной военной операции, известный под позывным «Челентано», заявил, что украинская артиллерия целенаправленно обстреляла группу из 16 военнопленных 26-27 февраля 2022 года. Об этом пишет РИА Новости.





По его словам, среди них оказались 15 мужчин и одна женщина. Военнослужащие попали в плен во время операции в Гостомеле. Участник СВО рассказал, что их транспорт с опознавательными знаками стал мишенью для огня украинских сил.





«Обстрел начался именно по их машине. Никто не выжил», — отметил ветеран.