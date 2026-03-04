ВСУ сознательно уничтожили группу из 16 своих пленных в 2022 году
Ветеран специальной военной операции, известный под позывным «Челентано», заявил, что украинская артиллерия целенаправленно обстреляла группу из 16 военнопленных 26-27 февраля 2022 года. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, среди них оказались 15 мужчин и одна женщина. Военнослужащие попали в плен во время операции в Гостомеле. Участник СВО рассказал, что их транспорт с опознавательными знаками стал мишенью для огня украинских сил.
«Обстрел начался именно по их машине. Никто не выжил», — отметил ветеран.
Он добавил, что ехал от места пленения украинских военных до аэропорта в одной кабине с офицером ВСУ, который находился среди боевиков.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.