Тела расстрелянных мирных жителей находили в подвалах после освобождения от ВСУ Гуляйполя
После освобождения Гуляйполя в Запорожской области обнаружили тела расстрелянных мирных граждан. Беженец Андрей Терехов рассказал РИА Новости о шокирующих находках в подвалах домов.
По словам мужчины, во время эвакуации ему сообщили, что солдаты находят множество убитых в укрытиях. Эти события вызывают тревогу и ужас.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
