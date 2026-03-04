Тела расстрелянных мирных жителей находили в подвалах после освобождения от ВСУ Гуляйполя

04 марта 2026, 07:11

РИА Новости: в Гуляйполе после освобождения находили тела расстрелянных жителей

Фото: iStock/Aleksandr Zyablitskiy

После освобождения Гуляйполя в Запорожской области обнаружили тела расстрелянных мирных граждан. Беженец Андрей Терехов рассказал РИА Новости о шокирующих находках в подвалах домов.