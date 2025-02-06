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Кадыров опубликовал интервью с двумя пленными солдатами ВСУ

Фото: iStock/Sinenkiy

Фото: iStock/Sinenkiy

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео допроса двух украинских военнопленных.
По словам Кадырова, в плен украинцев взяли бойцы спецназа «Ахмат» в рамках совместной работы с 4-й бригадой МО РФ в районе Часов Яра в ДНР.

Он пояснил, что с украинскими военнопленными Петро и Денисом беседу провел командир спецназа «АХМАТ», заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов.
«Оба, как вы и сами можете видеть, здоровы, в прекрасном физическом состоянии. Пленные подтверждают, что отношение к ним с российской стороны очень хорошее. Бывших военнослужащих 24-й бригады ВСУ кормят отлично, никто над ними не издевается, не избивает», — написал Кадыров.

Он отметил, что российская сторона гуманно относится ко всем военнопленным и не воюет с безоружными. Глава Чечни назвал врагами тех, кто с оружием выступает против бойцов ВС РФ и российских интересов. Так, Кадыров призвал украинских военных сдаваться в плен ради сохранения жизней.

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«До двух батальонов на бронетехнике»: ВСУ проводят контратаку в Курской области
МО РФ: ВСУ предприняли мощную контратаку в Курской области
06 февраля 2025, 16:02

Фото: iStock/Evgeny555

Украинская армия контратакует в Курской области в районе Черкасской Конопельки и села Уланок. Российские бойцы отражают атаку. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«С утра 6 февраля украинские вооруженные формирования предприняли попытку контрнаступательных действий в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. Для чего ВСУ задействовали до двух механизированных батальонов на бронетехнике», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отмечается, что штурмовые группы противника совершили несколько волн атаки.

Бойцы группировки войск «Север» выявили скопления ВСУ, после чего по ним были нанесены удары, в том числе с помощью авиации.

По состоянию на 14:00 Черкасская Конопелька и Уланок продолжают находиться под контролем ВС РФ.

В ходе вражеского контрнаступления уничтожено шесть танков противника, три машины разграждения, три БМП и 14 боевых бронированных машин. По данным Mash, ВСУ потеряли до 205 человек убитыми.

В настоящее время российские бойцы продолжают отражать украинскую атаку.

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Келлог оценил шансы Украины на получение ядерного оружия
Келлог: шансы Украины на получение ядерного оружия равны нулю
06 февраля 2025, 15:45

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Шансы Украины на получение ядерного оружия минимальны. Такое заявление сделал спецпосланник американского президента по урегулированию украинского конфликта Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.
"Шансы на то, что они вернут себе ядерное оружие, где-то между мизерными или нулевыми...Давайте будем честными, это не произойдет», - заявил Келлог.

Ранее Зеленский в интервью с британским журналистом Пирсом Морганом попросил у союзников ядерные ракеты. По его словам, Украина не вступит в НАТО в ближайшее время, так как процесс может затянуться на десятилетия. Вместо этого он предложил передать стране ядерное оружие или же профинансировать «многомиллионную армию».

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Песков: в Европе специально занимают однобокую позицию по Украине
06 февраля 2025, 14:45

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Международные эксперты, желающие создать спецтрибунал по неким «преступлениям России» на Украине, осознанно занимают однобокую позицию. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Напомним, ЕК сообщила, что Евросоюз, Совет Европы и Украина планируют создать некий трибунал по «преступлениям России на Украине», который будет привлекать к ответственности российских политических и военных лидеров, несущих ответственность за эти преступления.

«Мы считаем, что все вот эти международные структуры, все эти так называемые эксперты, они сознательно занимают абсолютно однобокую неконструктивную позицию, они не готовы смотреть в реальность», — пояснил Песков.

По его словам, в Кремле не признают зарубежных экспертов, которые с 2014 года не обращали внимание на преступления Киева против людей и молчали о них.

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Лекорню: Первые французские истребители Mirage прибыли на Украину
06 февраля 2025, 14:36

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

Первые французские самолеты Mirage 2000 уже находятся на Украине. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
Французский президент Эммануэль Макрон анонсировал поставку «Миражей» Киеву ещё в начале июня прошлого года. В начале января в Париже говорили, что начало поставок переносится на конец квартала, однако первые истребители ВСУ получили уже сегодня. Об этом глава министерства обороны Франции написал на своей странице в социальной сети Х.

Вместе с самолётами Mirage 2000 на родину отправились и украинские лётчики. Они на протяжении нескольких месяцев проходили обучение во Франции под руководством инструкторов, чтобы овладеть навыками эксплуатации и управления новой для них техники. По данным французских СМИ, речь может идти о шести модернизированных истребителях Mirage 2000-5.

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ВС РФ отбивают мощную атаку ВСУ в районе села Уланок Курской области
ВСУ начали мощную контратаку в Курской области
06 февраля 2025, 14:24

Фото: iStock/Chalabala

Армия России отбивает мощную контратаку ВСУ в Курской области. Украинская сторона задействовала минимум 500 военных, сообщает Mash.
По данным канала, около 06:00 ВСУ выдвинулись со стороны хутора Колмаков, который находится восточнее Суджи, к селу Уланок с целью возвращения огневого контроля над трассой от Сум до Суджи протяженностью около 65 км. По этой дороге украинское подразделение в Курской области получают подкрепление.

Военкоры пишут, что украинские боевики задействовали тралы разминирования, далее пошли танки, в том числе Abrams, и другая бронетехника. Всего, по предварительным данным, ВСУ использовали для контрнаступления около 10 ББМ, четыре танка и два трала. Всего в атаке принимают участие порядка 500 боевиков ВСУ.

Это уже вторая попытка украинского контрнаступления за последние три дня. По противнику работает российская авиация, дроны и артиллерия. Уже уничтожено минимум два танка и одна ББМ.

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