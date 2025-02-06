Кадыров опубликовал интервью с двумя пленными солдатами ВСУ

Фото: iStock/Sinenkiy
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео допроса двух украинских военнопленных.
По словам Кадырова, в плен украинцев взяли бойцы спецназа «Ахмат» в рамках совместной работы с 4-й бригадой МО РФ в районе Часов Яра в ДНР.
Он пояснил, что с украинскими военнопленными Петро и Денисом беседу провел командир спецназа «АХМАТ», заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов.
Он отметил, что российская сторона гуманно относится ко всем военнопленным и не воюет с безоружными. Глава Чечни назвал врагами тех, кто с оружием выступает против бойцов ВС РФ и российских интересов. Так, Кадыров призвал украинских военных сдаваться в плен ради сохранения жизней.
Читайте также:
«Исчезновение Кадырова»: куда пропал глава Чечни
В зону СВО для бойцов ВС РФ доставят пять бронированных пикапов Changan
Покушение и госпитализация: командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов попал в больницу. Что с ним произошло на самом деле
Он пояснил, что с украинскими военнопленными Петро и Денисом беседу провел командир спецназа «АХМАТ», заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов.
«Оба, как вы и сами можете видеть, здоровы, в прекрасном физическом состоянии. Пленные подтверждают, что отношение к ним с российской стороны очень хорошее. Бывших военнослужащих 24-й бригады ВСУ кормят отлично, никто над ними не издевается, не избивает», — написал Кадыров.
Он отметил, что российская сторона гуманно относится ко всем военнопленным и не воюет с безоружными. Глава Чечни назвал врагами тех, кто с оружием выступает против бойцов ВС РФ и российских интересов. Так, Кадыров призвал украинских военных сдаваться в плен ради сохранения жизней.
Читайте также:
«Исчезновение Кадырова»: куда пропал глава Чечни
В зону СВО для бойцов ВС РФ доставят пять бронированных пикапов Changan
Покушение и госпитализация: командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов попал в больницу. Что с ним произошло на самом деле
Элина Позднякова