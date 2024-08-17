Кадыров опубликовал видео допроса взятого в плен бойца «Азова»*

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Замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алудинов допросил взятого в плен боевика украинского подразделения «Азов»*. Соответствующее видео в своём Telegram-канале опубликовал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
Ранее Алаудинов сообщил, что за последние два дня на Курском направлении были взяты в плен несколько солдат ВСУ, включая бойца «Азова»*.
Кадыров написал, что боец ВСУ не по собственному желанию попал в российский плен, а во время боевых действий с российскими военными. В ходе допроса он, понимая отношение России к его батальону, попытался выкрутиться.
Также глава Чечни, ссылаясь на заявление Алаудинова подчеркнул, что ситуация в Курской области каждый день оборачивается в пользу ВС РФ, о чём также свидетельствует растущее число пленных.
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*батальон признан террористическим и запрещён на территории России
Кадыров написал, что боец ВСУ не по собственному желанию попал в российский плен, а во время боевых действий с российскими военными. В ходе допроса он, понимая отношение России к его батальону, попытался выкрутиться.
Также глава Чечни, ссылаясь на заявление Алаудинова подчеркнул, что ситуация в Курской области каждый день оборачивается в пользу ВС РФ, о чём также свидетельствует растущее число пленных.
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*батальон признан террористическим и запрещён на территории России
Анастасия Чинкова