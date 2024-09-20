Кадыров заявил об отправке двух Cybertruck в зону СВО

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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о передаче двух автомобилей Cybertruck в зону специальной военной операции. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Ещё два Кибертрака отправлены в зону СВО. Западная техника прекрасно справляется с возложенными задачами против своих же западных укронатовцев», — сообщил Кадыров.
По его словам, работаю машины без сбоев. Он отметил, что их маневренность, удобство и мобильность очень востребованы на СВО. Лучшей рекламы для Cybertruck придумать нельзя, заключил глава Чечни.
До этого Кадыров приглашал Илона Маска в Грозный. Глава республики обещал встретить его как дорогого гостя, ожидая, что МИД РФ не будет против поездки американского гостя в Россию.
Ранее глава Чеченской Республики сообщил, что американский предприниматель и миллиардер Илон Маск отключил ему Cybetruck. Он отметил, что это «не по-мужски».
Рамзан Кадыров заявил, что Илон Маск отключил ему Cybetruck
«Ну как так, Илон? Разве так делается?», — написал Кадыров в своём телеграм-канале.
Напомним, что электрический пикап Cybertruck от компании Tesla, принадлежащей Илону Маску, занимает второе место по популярности на рынке, уступая только Ford F-150. Стоимость Cybertruck в Соединенных Штатах Америки колеблется от 57 000 до 96 000 долларов.
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