Зарубин: Россия знала о планах ДРГ ВСУ прорваться через границу за две недели

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Российская разведка получила данные о планах ДРГ ВСУ прорваться через границу за две недели до случившегося, об этом сообщил журналист Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин».
«Очень важный нюанс, о котором нам стало известно. Информация о возможных попытках прорыва государственной границы была получена разведкой за две недели до попыток прорыва», — рассказал Зарубин.
По его словам, после получения этих данных российский главнокомандующий Владимир Путин поручил заменить срочников, которые были размещены по линии государственной границы, на контрактников и бойцов спецназа.
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Евгения Парфентьева