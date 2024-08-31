Кадыров показал кадры допроса пленного боевика «Айдара»*

Фото: сайт Кремля
Кадры допроса боевика запрещенного в России «Айдара»* показал в своем Telegram глава ЧР Рамзан Кадыров. По словам пленника, он попал в нацбатальон после мобилизации и был там в течение полутора месяцев. Второй прослужил в рядах украинской армии пару месяцев, глуша сигнал российских дронов.
«Разумеется, если их послушать, никто из этих пленных не хотел воевать. Кто-то — как бы в первый раз вышел на боевую задачу, другой — как бы неисправимый пацифист», — гласит публикация Кадырова.Он добавил, что украинские боевики, попавшие в плен ВС РФ, готовы стать кем угодно, лишь бы не «героями», шедшими с оружием против России.
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Никита Кротов